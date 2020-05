Andreas Behm wird Brandenburgs neuer Generalstaatsanwalt

Der ehemalige Chef der Berliner Staatsanwaltschaft, Andreas Behm, wird ab Juni Generalstaatsanwalt in Brandenburg. Das Kabinett stimmte der Personalie auf Vorschlag von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Dienstag zu. Damit hat die Spitze der Behörde nach knapp sechsmonatiger Pause wieder eine Leitung. Laut Hoffmann, die bis zu ihrer Ernennung als Ministerin im November 2019 selbst den Posten als Chefanklägerin inne hatte, verfügt der 61-Jährige über große Fachkunde und Expertise für das Amt. Er soll sein Amt zum 1. Juni antreten.

Behm hatte knapp neun Jahre lang die Berliner Anklagebehörde geleitet, bevor er 2016 ins Brandenburger Justizministerium wechselte. Dort war er als Abteilungsleiter für Strafrecht, Justizvollzug und Soziale Dienste zuständig. SPD-Generalsekretär Erik Stohn lobte die Entscheidung für Behm: «Er hat in den vergangenen Jahren in Brandenburg gute Arbeit geleistet und seine Berufung zum Generalstaatsanwalt wird von allen Justizverbänden begrüßt.»

Anders sieht das Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag. Fraktionschef Sebastian Walter verwies auf Ermittlungspannen, die es in der Zeit von Behm als Chef der Berliner Staatsanwaltschaft gegeben haben soll. Walter nannte etwa eine Großrazzia in einem Berliner Bordell, die wegen dünner Beweislage nicht zu Anklagen geführt habe. Daher sei Behm unter der rot-roten Vorgängerregierung nicht als Generalstaatsanwalt in Frage gekommen. So bleibe der Eindruck, dass Behm aus politischen Gründen in das Amt berufen werde, kritisierte Walter.