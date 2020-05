Brandenburg unterstützt Wildparks in Corona-Krise

Das Land Brandenburg öffnet seinen Corona-Rettungsschirm nun auch für Wild- und Tierparks im Land. Deren Existenzen seien oft bedroht, auch wenn viele Parks nach den coronabedingen Schließungen wieder geöffnet seien, teilte das Landesamt für Umwelt am Dienstag mit. Eine neu aufgelegte Förderrichtlinie soll deshalb ab sofort auch Wildgehege und Tierparks sowie Bildungseinrichtungen im waldpädagogischen, Umwelt- und Agrarbereich umfassen. Demnach stehen zunächst 1,5 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes bereit. Der Antrag kann per Post oder E-Mail beim Landesamt gestellt werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

