Größte Ausschreibung der S-Bahn-Geschichte kann starten

Die größte Ausschreibung in der Berliner S-Bahn-Geschichte kann starten. Nach langer Vorgeschichte einigte sich der Senat am Dienstag endgültig auf das Verfahren, das die beiden Teilnetze Nord-Süd und Stadtbahn betrifft. Ziel sei ein effektiver Wettbewerb mit dem Ergebnis vernünftiger Preise bei dauerhaft guter Qualität und großer Betriebssicherheit, erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

Die künftigen Verträge über den Betrieb sollen 15 Jahre lang laufen, die Verträge zur Instandhaltung 30 Jahre. Den Fahrzeugpark von mindestens 1308 neuen S-Bahn-Wagen will das Land Berlin kaufen und in eine eigene Gesellschaft überführen, an der sich auch Brandenburg beteiligen kann. Im Nord-Süd-Netz soll der neue Betreiber, der theoretisch auch der bisherige sein kann, im Dezember 2027 loslegen, auf der Stadtbahn im Februar 2028.