Gegenwind für Kalbitz: AfD-Fraktionsvize skeptisch

Brandenburgs AfD-Fraktionsvizechef Steffen Kubitzki hat vor einem Riss gewarnt, falls Andreas Kalbitz bei einer Bestätigung des Rauswurfs aus der Partei an der Spitze bleibt. «Das würde der Fraktion nicht gut tun als Nicht-Parteimitglied», sagte Kubitzki am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Es könnte dann eine Spaltung der Fraktion geben.» Er hatte vor eine Woche dagegen gestimmt, dass Kalbitz Mitglied der Fraktion bleibt. Zuvor hatte der RBB über Kubitzki berichtet.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft des bisherigen Landes- und Fraktionschefs Kalbitz vor eineinhalb Wochen mit Mehrheit für nichtig erklärt. Als Grund wurde genannt, dass er eine Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben hatte. Der Schritt hatte einen Machtkampf in der AfD ausgelöst. Kalbitz will dagegen voraussichtlich zivilrechtlich und vor dem Bundesschiedsgericht vorgehen. Er betont, er sei nicht HDJ-Mitglied gewesen.