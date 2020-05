AfD: Meuthen wirft Chrupalla und Gauland Überreaktion vor

Im AfD-internen Machtkampf hat Parteichef Jörg Meuthen seinem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Fraktionschef Alexander Gauland eine Überreaktion vorgeworfen. «Wenn ich mir vergegenwärtige, was Herr Chrupalla und Herr Gauland sagen, dann halte ich das für eine Überreaktion, die dem Moment geschuldet ist», sagte Meuthen der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Das legt sich wieder, und es muss sich auch legen, weil es einfach in der Sache falsch ist.»

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz auf Meuthens Betreiben per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Als Grund wurde genannt, dass Kalbitz eine Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben hatte. Meuthen sagte der Zeitung: «Ich weiß die Partei hier wirklich hinter mir.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline

