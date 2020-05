Neue Brandenburger Biberverordnung schon in der Kritik

Die Mitte April dieses Jahres in Kraft getretene Biberverordnung des Brandenburger Umweltministeriums sorgt für Kritik. Vor allem im Oderbruch (Märkisch-Oderland) äußern Gewässer- und Deichverband, Landwirte und Jäger Unverständnis. Die Verordnung enthalte mehr Einschränkungen als das Vorgängerpapier, erzeuge mehr Bürokratie und Verwaltungsaufwand, sagt Hendrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes.

Schnell und flexibel könne mit den enthaltenden Vorschriften nicht auf Biberschäden reagiert werden, ergänzt der Biberbeauftragte des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (GEDO), Michael Saß. Eine Biber-Bestandsregulierung, statt einer Schadensregulierung fordern GEDO-Geschäftsführer Martin Porath und Jäger im Oderbruch. Der Biberbestand wird dort auf 2 000 Tiere geschätzt, damit gilt Deutschlands größter eingedeichter Flusspolder als am stärksten besiedelt in Brandenburg.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr