Ex-Profi Kevin Maek spielt künftig für Zepernick

Der ehemalige Union-Profi Kevin Maek schnürt ab der kommenden Saison für Einheit Zepernick die Schuhe. Der durch den Saisonabbruch der Brandenburger Fußball-Kreisliga in die Landesklasse Nord aufgestiegene Club aus dem Kreis Barnim hat den 31-Jährigen für die kommende Saison verpflichtet, wie die «Märkische Oderzeitung» (Samstag) berichtete.

Der frühere Profi des 1. FC Union Berlin, der 2018 als Spieler des Oberligisten FC Homburg seine Leistungssport-Karriere aufgrund diverser Verletzungen beendet hatte, heuerte auf Betreiben des Zepernickers Co-Trainer Lucio Geral beim Landesliga-Aufsteiger an.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr