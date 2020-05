Kaninchenstall brennt: Etwa 50 Tiere tot

Bei einem Feuer in einem Kaninchenstall sind in Biesenthal (Barnim) etwa 50 Tiere gestorben. Der Besitzer des Grundstücks wurde bei dem Brand am Donnerstag leicht verletzt als er versuchte, die Flammen zu löschen, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich ein kleines Feuer auf dem Grundstück wieder entzündet und dann auf den Stall übergegriffen haben.

© dpa

