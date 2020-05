Extremismusforscher schließt Spaltung der AfD nicht aus

Der Jenaer Extremismusforscher Matthias Quent sieht die AfD weiter als rechtsradikale Partei - ungeachtet des Rauswurfs von Andreas Kalbitz. Dabei handele sich eher um einen kosmetischen Akt, sagte Quent der Deutschen Presse-Agentur. «Andreas Kalbitz steht für eine neo-nationalsozialistische Rechte. Es ist immer schon immer Teil der Strategie der sogenannten neuen Rechten gewesen, sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen. Das ist mit Kalbitz schwer.»

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Parteimitgliedschaft von Kalbitz vor einer Woche mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt, weil der seine frühere Mitgliedschaft in der HDJ verschwiegen und auch die zeitweilige Mitgliedschaft bei den Republikanern nicht angegeben haben soll. Kalbitz will den Beschluss juristisch anfechten. Außerdem bleibt er Mitglied der Brandenburger AfD-Fraktion. Der Rauswurf hat einen offenen Machtkampf innerhalb der AfD ausgelöst.

Höcke hatte sich nach dem Rauswurf von Kalbitz mit zwei Videos bei Facebook und Youtube zu Wort gemeldet und dabei in den Angriffsmodus geschaltet. «Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen», sagte Höcke in einem der Clips. In einem anderen sprach er von einem «Konflikt», in dem es nur vordergründig um Personen gehe. «Es geht hintergründig tatsächlich um die inhaltliche Grundausrichtung unserer Partei, der AfD», sagte Höcke.