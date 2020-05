DRK: Vorsicht an unbewachten Badestellen

Die DRK-Wasserwacht hat an Ausflügler appelliert, an unbewachten Badestellen mit besonderer Vorsicht ins Wasser zu gehen. Sie könnten sich etwa durch Abfall im Wasser verletzen, warnte der DRK-Landesverband am Mittwoch. An bewachten Badestellen würden dagegen DRK-Taucher vor Beginn der Saison die Strände säubern und seien täglich vor Ort. An den unbewachten Badeplätzen seien zudem kältere Strömungen eine Gefahr, sagte Sven Kobelt, Landesleiter der DRK-Wasserwacht in Brandenburg. Empfohlen wird, sich vor dem Baden mit dem Gewässer vertraut zu machen und eine andere Badestelle zu suchen, falls Gefahrenstellen erkannt werden. In Brandenburg sind die Freibäder wegen der Corona-Pandemie derzeit noch geschlossen.

© dpa

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr