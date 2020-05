Waldbrandgefahr hoch: Schon mehr als 100 Brände

Insgesamt 14 Hektar Wald wurden dadurch geschädigt, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. In fast 20 Prozent bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Brandenburg sei mit Abstand das Bundesland mit den meisten Waldbränden, erklärte Minister Axel Vogel (Grüne). In vier von 14 Landkreisen wurde am Mittwoch Gefahrenstufe vier von fünf ausgerufen, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. In den restlichen Kreisen herrscht Warnstufe drei (mittlere Gefahr).