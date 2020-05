Brandenburg will Corona-Fälle in Kitas verhindern

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung will Corona-Infektionen in Kitas wegen der Lockerungen der Regeln mit strikter Kontrolle verhindern. Das Ziel sei, den «größtmöglichen Schutz für die Kinder, für die Eltern und für die Beschäftigten» zu bieten und Infektionen nachzuverfolgen, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Landtags-Gesundheitsausschuss in Potsdam. Laut einem Hygienekonzept müssten die Eltern erklären, «dass die Kinder keine Symptome haben oder dass in ihrem Haushalt keine Symptome vorliegen». Einige Kita-Gruppen sollen demnach wissenschaftlich begleitet werden.

In Reckahn, einem Ortsteil von Kloster Lehnin im Kreis Potsdam-Mittelmark, wird eine Kita nach Corona-Infektion einer Erzieherin vorerst geschlossen. Zwei Kinder und mindestens eine weitere Erwachsene seien ebenfalls infiziert, teilte die Gemeinde mit. Die Kita werde mit sofortiger Wirkung bis 29. Mai, dem Ende der Quarantäne, geschlossen. Zuletzt wurden dort vier Kinder von zwei Erzieherinnen betreut. Häusliche Quarantäne galt bereits für 4 von 7 Erzieherinnen und 8 von 18 Kindern. Vor einigen Wochen hatte sich eine Erzieherin der Kita im Ortsteil Netzen infiziert. Für Kinder und Beschäftigte, die mit ihr direkten Kontakt hatten, galt dann Quarantäne - außer der Erzieherin sei bisher niemand infiziert.

