Finowkanal öffnet wieder durchgängig seine Schleusen

Die älteste durchweg befahrbare künstliche Wasserstraße Deutschlands öffnet wieder ihre Schleusen. Seit Mittwoch ist der Finowkanal für den Schiffverkehr wieder durchgängig befahrbar, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde am Mittwoch mitteilte. Der ursprüngliche Starttermin Ende April war wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Schleusen öffnen demnach bis einschließlich 25. Oktober täglich von 9.00 Uhr bis 16.45 Uhr.

Der Finowkanal ist 32 Kilometer lang und hat zwölf Schleusen und zwei Brücken. Die heute noch erhaltenen historischen Schleusen am Finowkanal wurden in den Jahren von 1874 bis 1878 erbaut. Sie stehen unter Denkmalschutz und werden noch per Handkurbel bedient.