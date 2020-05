Lange sieht temporäre Schließung von Tegel als Kompromiss

Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg hatten sich am Mittwoch in einer Gesellschafterversammlung darauf geeinigt, dass der Flughafen Tegel am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen kann. Der entsprechende Antrag bei der Luftfahrtbehörde ist schon gestellt. Erholen sich die Passagierzahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich, geht der Flughafen in eine zweimonatige Betriebspause.