Kreise: Kalbitz gab Republikaner-Mitgliedschaft nicht an

Interne Angaben deuten darauf hin, dass der bisherige Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz bei seinem Aufnahmeantrag für die Partei seine frühere Mitgliedschaft bei den Republikanern nicht angegeben hat. Bisher sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den Stammdaten von Kalbitz nur die Vormitgliedschaften in der CSU und der Jungen Union enthalten. Die Stammdaten ergeben sich demnach aus Angaben, die ein Antragssteller im Mitgliedsantrag angibt. Zuvor hatte «Zeit Online» über den Mitgliedsantrag berichtet.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz am vergangenen Freitag mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt - wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ) und der Nichtangabe seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994. Kalbitz will gegen die Beendigung der Mitgliedschaft juristisch vorgehen. Der Rauswurf löste einen Machtkampf in der Partei aus. Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion änderte die Geschäftsordnung und entschied mit Mehrheit, dass Kalbitz in der Fraktion bleiben kann.