Linksfraktion: Keine Haushaltssperre zulassen

Aus Sicht der Linksfraktion im Brandenburger Landtag darf es keine Haushaltssperre im Land aufgrund von Steuermindereinnahmen geben. Das wäre ein schlechter Weg, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Montag im Potsdamer Landtag. Er befürchte, dass der Schutzschirm zur Linderung der Folgen der Corona-Krise dazu genutzt werde, um Haushaltslöcher der Kenia-Koalition zu stopfen und ihre Prestigeprojekte zu finanzieren.

Der Landtag habe den 2-Millionen-Euro-Schutzschirm beschlossen, um Brandenburgern zu helfen, die wegen der Corona-Krise in Existenznöte gekommen seien. Die noch nicht ausgegebenen 1,5 Milliarden Euro sollen unter anderem an Kommunen gehen, die unter Steuermindereinnahmen leiden, schlug Walter vor. Außerdem sollen daraus im Juni und Juli jeweils 1280 Euro an Soloselbstständige und Kleinstunternehmer gehen.