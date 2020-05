AfD-Fraktionschef Pazderski sieht keine Spaltungsgefahr

Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sieht keine Gefahr einer Spaltung seiner Partei - trotz der Turbulenzen um den Rauswurf des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz. «Ich sehe das auf gar keinen Fall, darüber ist sich in der AfD jeder klar», sagte Pazderski am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beispiele Bernd Lucke, Frauke Petry oder André Poggenburg hätten gezeigt: «Jeder, der geht, verliert.»

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz am Freitag mit einem Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt - wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu, die er beim Eintritt in die AfD verschwiegen haben soll. Der Politiker, der dem rechtsnationalen Lager der AfD angehört, geht rechtlich dagegen vor. Am Montag gab die Brandenburger AfD-Fraktion Kalbitz Rückendeckung und entschied, ihn vorerst weiter in ihren Reihen zu belassen.