Bergmann-Klinikum will sicherstes Krankenhaus werden

Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam will als Konsequenz aus dem Coronavirus-Ausbruch bei der Sicherheit in Deutschland die Nummer eins werden. «Unsere Vision für das nächste Jahr ist, dass wir das sicherste Krankenhaus bundesweit werden, was die Versorgung von Pandemie-Patienten betrifft», sagte Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte schwerpunktmäßig in Brandenburg, «aber vielleicht auch als Vorzeigeprojekt für andere Krankenhäuser». Sicherheit habe die oberste Priorität, sagte Schmidt mit Blick auf ein neues Konzept für die Versorgung.

© dpa

In dem Krankenhaus hatten sich im März Covid-19-Infektionen bei Patienten und Mitarbeitern gehäuft. Anfang April trat ein Aufnahmestopp für neue Patienten außer Notfällen in Kraft. Bisher starben insgesamt 45 Covid-19-Patienten. Bis Juli soll das Krankenhaus wieder in Normalbetrieb gehen. Geplant ist ein Umbau in eine «Covid-Klinik», eine «Nicht-Covid-Klinik» und eine Klinik für Verdachtsfälle. Inzwischen werden alle Patienten nach Angaben von Co-Geschäftsführer Tim Steckel alle vier Tage auf den Errger Sars-CoV-2 getestet, auch die Mitarbeiter, in besonderen Risikobereichen noch häufiger.

