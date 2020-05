Kulturministerium gegen landesweites Sicherheitskonzept

Brandenburgs Kulturministerium sieht keinen Anlass für ein mit den Behörden abgestimmtes landesweites Sicherheitskonzept für kulturelle Einrichtungen. Dagegen spreche die Individualität der Sammlungen, Gebäude und Präsentationsformen, erklärte das Ministerium. Eine entsprechende Forderung hatten die Freien Wähler im Landtag mit einer Anfrage zu den Kunstdiebstählen seit dem Jahr 2000 gestellt. Laut Ministerium existieren in Brandenburg bereits diverse Standards und Vorgaben, nach denen die Museen ihre Kulturgüter schützen. Der Antwort zufolge sind in Brandenburger Kultureinrichtungen in den vergangenen 20 Jahren 102 Diebstähle registriert worden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr