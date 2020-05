Jahresbilanz: Hunderte Kilogramm Drogen sichergestellt

Das Hauptzollamt Potsdam hat im vergangenen Jahr mehrere Hundert Kilogramm Drogen sichergestellt. Die Beamten waren dabei vor allem am Flughafen Berlin-Tegel erfolgreich, wie das Amt am Freitag mitteilte. Allein 538 Kilogramm der Kaudroge Khat wurden dort bei Reisenden beschlagnahmt. Insgesamt wurden 2019 demnach 645 Kilogramm illegaler Betäubungsmittel sichergestellt.

Außerdem stoppten Grenzbeamte in 170 Fällen die Einfuhr von Waren, die gegen das Markenrecht verstießen oder im Bereich der Produktpiraterie einzuordnen waren, wie das Zollamt weiter mitteilte. Die Waren kamen demnach hauptsächlich aus China und der Türkei. Auch der Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen oder Erzeugnissen daraus wurde den Angaben nach in 117 Fällen verhindert - hauptsächlich an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Im März 2019 hatte beispielsweise ein Reisender versucht, drei lebende marokkanische Landschildkröten in einer Pralinenschachtel nach Deutschland zu schmuggeln.