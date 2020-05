Berliner Flughäfen machen 96 Millionen Euro Verlust

Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft hat im vergangenen Jahr trotz eines Passagierrekords wieder Verlust gemacht. Das Minus lag bei knapp 96 Millionen Euro und fiel damit rund 19 Millionen Euro höher aus als im Vorjahr. Die Flughafengesellschaft sprach jedoch von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Das laufende Geschäft mit den Flughäfen Tegel und Schönefeld werfe Gewinne ab.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege bei 108,4 Millionen Euro, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung. Zum Verlust unterm Strich hätten die Baustelle des neuen Hauptstadtflughafens BER und Altschulden geführt.

