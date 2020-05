15-Jährige versinkt im Sumpf: Feuerwehr rettet

Eine Jugendliche hat sich mit einer Freundin im Wald verlaufen und ist in einem Sumpf in der Hönower Weiherkette versunken. Zwei bis drei Stunden habe die 15-Jährige am späten Donnerstagnachmittag dort festgesteckt, sagte Jens Jochinke, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Hönow, am Freitag. Bis zur Hüfte sei sie eingesunken. Die Feuerwehr habe sie deutlich unterkühlt vorgefunden. Die Hönower Weiherkette ist ein Landschaftsschutzgebiet am östlichen Stadtrand von Berlin. Zuerst hatte die Zeitung «B.Z.» über den Fall berichtet.

Vom Rettungsdienst Märkisch-Oderland hieß es auf Nachfrage, das Mädchen sei vor Ort versorgt und an seine Mutter übergeben worden. Die Jugendliche sei nicht ins Krankenhaus gekommen.

Wie Jochinke schilderte, habe die ebenfalls 15-jährige Freundin zunächst vergeblich versucht, das Mädchen zu befreien. Auch dessen Mutter sei zu dem Sumpf gekommen. Schließlich habe die Gruppe die Feuerwehr gerufen. Doch diese sei mit dem Fahrzeug nicht nah genug herangekommen, sagte Jochinke. Rund 30 Einsatzkräfte hätten daher 600 Meter in den Wald laufen müssen. Sie hätten das Mädchen dann mit einer Leiter und Seiltechnik befreit.

