Sportvereine dürfen wieder im Freien trainieren

Brandenburger dürfen seit Freitag nach wochenlanger Corona-Pause wieder Vereinssport treiben - allerdings nur im Freien und mit Abstand. «Die Vereine sind gut gerüstet und scharren schon mit den Hufen, dass es wieder losgeht», sagte Fabian Klein, Sprecher des Landessportbundes Brandenburg, am Freitag. Gleichzeitig sei die Verunsicherung groß, «was geht und was nicht».

In Brandenburg sind mehr als 350 000 Sportler in gut 3000 Vereinen organisiert. In jedem Verein werde individuell geregelt, wie die Spielformen aussehen können und wie groß die Gruppen sein dürfen - vom Sportbund gebe es keine Handlungsempfehlungen, sagte Klein. Übungsleiter hätten in den vergangenen Tagen Trainingspläne angepasst. Wo es gehe, würden auch Hallensportarten nach draußen verlegt. Bei Fragen sollen sich Vereine demnach mit den örtlichen Gesundheitsbehörden absprechen.