Woidke gratuliert Schauspielerin Krößner zum 75. Geburtstag

Anlässlich ihres 75. Geburtstags am Sonntag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke der Schauspielerin Renate Krößner gratuliert. Er bezeichnete die in Mahlow lebende Krößner als eine der besonders wandlungsfähigen Schauspielerinnen der Gegenwart, deren Frauenfiguren ihn oft bewegt hätten.

Woidke erinnerte an den legendären Film «Solo Sunny», der vor 40 Jahren veröffentlicht wurde und für dessen Titelrolle Krößner mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde. «Neben der eigenwilligen und starken Sunny haben Sie viele andere Frauen gespielt [...], an die wir uns bis heute gern erinnern», so Woidke. Da Krößner in Brandenburg lebe, liege im Filmland Brandenburg so mancher Drehort direkt vor ihrer Haustür. «Möge Ihre Freude an der Schauspielerei nicht aufhören!»