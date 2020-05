Umweltschützer: Beide Altflughäfen dieses Jahr schließen

Der neue Hauptstadtflughafen BER sollte aus Sicht von Umweltschützern anders als geplant ohne die Terminals des bestehenden Flughafens Schönefeld ans Netz. Nicht nur Tegel, sondern beide Altflughäfen sollen schließen, wenn der BER im Oktober eröffnet, forderte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Berlin am Donnerstag. Außerdem brauche der neue Flughafen ein umfassenderes Nachtflugverbot.

Die Flughafengesellschaft will die alten Schönefelder Terminals mehrere Jahre weiter nutzen. Denn seit dem BER-Baubeginn vor 14 Jahren sind die Passagierzahlen in Berlin deutlich stärker gewachsen als erwartet - jedenfalls bis zum Frühjahr. Seit Beginn der Corona-Krise fliegt jedoch kaum noch jemand. Passagierzahlen wie 2019 werden erst in einigen Jahren wieder erwartet. Tegel schließt spätestens im November.