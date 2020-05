Post im Spreewald kommt wieder per Kahn

Die Post wird im Spreewald wieder mit dem Kahn gebracht. Zustellerin Andrea Bunar begann ihre Arbeit am Donnerstag und brachte wieder Briefe und Pakete über die Wasserwege ins Spreewalddorf Lehde.

Für Bunar ist es bereits die neunte Saison und diesmal wegen der erforderlichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen eine besondere, wie sie berichtete. Der Postkahn sei gut einen Monat länger als sonst in der Winterpause gewesen. In dieser Zeit habe sie die Haushalte wie in der Wintersaison mit dem Postauto beliefert. Das habe allerdings bedeutet, längere Strecken teils über Brücken und Treppen auch zu Fuß zurücklegen. «Es ist schön, wieder auf den Kahn zu gehen, das ist ein stückweit Normalität in diesen doch schwierigen Zeiten», sagte Bunar der Deutschen Presse-Agentur.