Regionale Kinos für Programm ausgezeichnet

Für ihr besonderes Programm sind mehrere Kinos in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet worden. Das Medienboard Berlin-Brandenburg stockte die Prämien in diesem Jahr auf insgesamt 1,5 Millionen Euro auf, um den Häusern in der Corona-Pandemie zu helfen. Seit Wochen müssen Filmtheater geschlossen bleiben.

© dpa

Ausgezeichnet werden 51 Kinos, davon 33 in Berlin und 18 in Brandenburg, wie die Filmförderungsanstalt am Donnerstag bekanntgab. Zu den diesjährigen Gewinnern des Kinoprogrammpreises gehören etwa das Berliner Moviemento und das Wolf Kino, das Thalia Programm Kino in Potsdam und das Union Filmtheater in Fürstenwalde.

In diesem Jahr erhielten auch alle 61 Kinos, die sich beworben hatten, 10 000 Euro Soforthilfe. Filmförderchefin Kirsten Niehuus teilte mit, sie wollten einen Beitrag leisten, damit Kinos die enormen Herausforderungen überstünden. «Auf dass es im Kino bald wieder dunkel wird, der Nachbar mit Sicherheitsabstand nochmal mit der Tüte knistert und die Magie beginnt!»

