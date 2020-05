Sonne und Wolken wechseln sich ab in Berlin und Brandenburg

Zum Ende der Woche ziehen viele Wolken über Berlin und Brandenburg. Am Donnerstagmorgen soll es im Norden und in der Niederlausitz etwas regnen, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Für tagsüber sind vereinzelt Schauer angesagt, aber auch immer wieder Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei zwölf bis 15 Grad. Abends sollen sich die Wolken allmählich verziehen.

In der Nacht zum Freitag wird es kalt laut DWD: Die Tiefstwerte sollen bei bis zu minus zwei Grad liegen, in Bodennähe soll es verbreitet Frost geben. Der Freitagmorgen starte zunächst heiter. Ab Mittag soll es zwar von Nordwesten her zunehmend bewölkt werden. Dafür soll es trocken bleiben, bei maximalen Temperaturen von 13 bis 16 Grad.