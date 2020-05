Landtag stimmt für Unterstützung der lokalen Medien

Der Brandenburger Landtag hat ein finanzielles Hilfsprogramm für lokale Radio- und TV-Stationen beschlossen. Neben den rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen stimmten auch die Freien Wähler für eine Soforthilfe in Höhe von 750 000 Euro. Damit soll die technische Verbreitung dieser Lokalprogramme unterstützt werden. Die Linke, die einen eigenen Antrag zu einer weitergehenden Förderung der Lokalmedien gestellt hatte, enthielt sich. Die AfD stimmte gegen das Hilfspaket.

Die Befürworter der Soforthilfen hatten in der Plenardebatte am Donnerstag darauf hingewiesen, dass viele lokalen Sender durch den Umsatzeinbruch infolge der Corona-Krise in einer existenziellen Krise seien. Unabhängiger und kritischer Journalismus sei für die Bürger aber unabdingbar, um sich umfassend zu informieren.