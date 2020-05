Brandenburg will Rettungsschirm für soziale Dienste spannen

Soziale Hilfs- und Beratungsstellen in Brandenburg sollen bei Problemen wegen der Corona-Krise nach dem Willen des Landtags Unterstützung erhalten und Betroffenen weiter Hilfe bieten. Der Landtag beschloss am Mittwoch mit Mehrheit der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen einen Rettungsschirm für soziale Angebote, die durch alle sonstigen Hilfsraster fallen. Damit soll verhindert werden, dass familiäre und psychosoziale Unterstützungsdienste, Tafeln, Frauenhäuser, Kontakt- und Beratungsstellen sowie Begegnungsstätten schließen müssen oder insolvent werden.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann sagte, die Dienste seien in dieser Krise nicht nur wichtiger denn je, sondern würden auch nach der Krise benötigt. Ein Mehraufwand entstehe in der Krise zum Beispiel, um Menschen mit Behinderungen rund um die Ohr am Wohnort zu betreuen, die sonst in Werkstätten beschäftigt seien.