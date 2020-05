Frauen ins Parlament: Klage vor Thüringer Verfassungsgericht

Das könnte auch eine Signalwirkung für Brandenburg haben: Thüringens Verfassungsgericht will eine Grundsatzentscheidung fällen, ob Parteien die paritätische Besetzung ihrer Wahllisten mit Frauen und Männern gesetzlich vorgeschrieben werden kann. Die Richter verhandelten am Mittwoch in Weimar über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen eine entsprechende Regelung im Landeswahlgesetz. Sie war im Sommer 2019 vom Landtag beschlossen worden. Danach müssen die Kandidatenlisten der Parteien für Landtagswahlen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden.

Die AfD halte diese Regelung für verfassungswidrig, weil sie in die Freiheit der Wahl und die Rechte der Parteien unzulässig eingreife, sagte der Anwalt der Fraktion in der Verhandlung. Das Thüringer Justizministerium verteidigte die Paritätsregelung vor allem mit dem Gleichberechtigungsgebot im Grundgesetz und in der Landesverfassung. Eine Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs wird voraussichtlich im Juli erwartet, sagte ein Gerichtssprecher.

Sie könnte auch eine Signalwirkung für Brandenburg haben, wo es eine vergleichbare Regelung seit Anfang 2019 gibt, gegen die ebenfalls geklagt wird. Das Brandenburger Verfassungsgericht will nach bisherigen Angaben noch in diesem Jahr über die Beschwerde der Piratenpartei, der NPD, der AfD sowie einer Privatperson gegen das Paritätsgesetz entscheiden.

