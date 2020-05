Mann bei Brand in Brandenburg an der Havel verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel ist ein 48-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch verletzt worden. Der Mann, der in der Erdgeschosswohnung zur Miete wohnt, habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Brandenburg. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Brand vermutlich, weil der Mieter mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war. Die Ermittlungen laufen noch.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr