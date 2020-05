Prüfungen zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 beginnen

Gut drei Wochen nach den Abiturprüfungen beginnen in den Brandenburger Schulen die Abschlussprüfungen der Jahrgangsstufe 10. Am Mittwoch laufen zunächst die Prüfungen im Fach Deutsch, dann folgen am 25. Mai die Arbeiten in Mathematik und zwei Tage später in Englisch. Schüler, die sich nicht ausreichend in der Lage fühlen oder krank sind, können Nachschreibetermine im Juni nutzen.

© dpa

Die rund 20 000 Schüler der Abschlussklassen hatten sich seit dem 27. April auch im Präsenzunterricht auf die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss vorbereiten können. Dennoch hatten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Landesschülerrat und Eltern die verpflichtenden Abschlussprüfungen kritisiert. Dagegen hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) erklärt, die Schüler müssten die Möglichkeit haben, ihren regulären Schulabschluss zu erreichen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr