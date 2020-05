Kinder sollen bis Sommer mindestens einen Tag in Kita

Die Kitas in Brandenburg sollen bis zu den Sommerferien weiter öffnen. Ab der letzten Mai-Woche sollten alle Kinder mindestens an einem Tag der Woche die Kitas besuchen, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam an. «Uns ist wichtig, dass alle Kinder soziale Kontakte haben, Bildung und Betreuung erfahren.» Bisher gilt nur eine Notbetreuung für Kinder von Eltern wichtiger Berufe oder für Alleinerziehende. Über 30 Prozent der Kinder seien derzeit in den Kitas, in einigen Kreisen sei es mehr als die Hälfte, sagte Ernst.

