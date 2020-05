Forscher warnt vor rechtsterroristischer Mobilisierung

Die Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie könnten nach Einschätzung des Antisemitismus-Forschers Gideon Botsch eine Radikalisierung am rechten Rand befördern. Bei einigen Protesten trete ein «dauernd latent vorhandener Antisemitismus hinter dem Verschwörungsdenken nun offen zutage», sagte der Politikwissenschaftler vom Moses Mendelssohn Zentrum (Potsdam) am Dienstag in Berlin. «Die vermeintliche Widerstandsbewegung häutet sich.»

© dpa

Die Mobilisierung gehe zwar weit über das rechtsextreme Milieu hinaus. Dennoch sei «die äußerste Rechte einschließlich der AfD ein wichtiger Akteur und teilweise Motor dieser Bewegung», sagte Botsch. Die rasante Dynamik von Regelverletzungen und Drohungen bis hin zu Gewalttaten lasse «neue rechtsterroristische Radikalisierungsschübe» befürchten. Nach Erkenntnissen des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ging die Zahl der rechten Gewalttaten 2019 leicht zurück.

Mehr Erfahrungen mit Alltagsrassismus sowie die Anschläge des vergangenen Jahres hätten jedoch dazu geführt, dass sich aus Sicht der Betroffenen «die Bedrohungslage enorm verschärft hat», sagte Vorstandsmitglied Judith Porath. An manchen Orten, etwa in Berlin, habe die rechte Gewalt zugenommen. «Wir müssen den Nährboden austrocknen, auf dem dieser Extremismus gedeiht», sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

Die Sprecherin der Initiative 19. Februar aus Hanau, Newroz Duman, forderte mehr Engagement bei der Bekämpfung von Rassismus - auch in den Sicherheitsbehörden. Ein 43-jähriger Deutscher hatte im Februar in der hessischen Stadt neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Duman sagte, viele Menschen mit Migrationsgeschichte in Hanau fragten sich: «Wird es überhaupt eine lückenlose Aufklärung geben?»