Landtag fraktionsübergreifend für Förderung der Medien

Angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen Einbrüche bei Werbeeinnahmen will sich der Brandenburger Landtag fraktionsübergreifend für eine finanzielle Förderung der lokalen Medien einsetzen. Allerdings müsse sich die Unterstützung auf die technische Verbreitung von lokalen Radio- und Fernsehprogrammen und den Vertrieb von Zeitungen beschränken, betonten Sprecher der Regierungsfraktionen CDU und SPD sowie der oppositionellen Linken am Dienstag. «Es ist unerlässlich für die Demokratie, unabhängige Medien zu erhalten», sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn. «Notwendig ist die Konzentration auf Vertriebswege, denn die redaktionelle Unabhängigkeit der Medien ist unabdingbar für die Demokratie.»

Der Landtag will am Donnerstag kommender Woche in der Aktuellen Stunde über die staatliche Hilfe für die Lokalmedien debattieren. In einem Entschließungsantrag wollen die rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen 600 000 Euro für die technische Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen bereitstellen.