Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: Straßensperrungen

Der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen will ab kommenden Dienstag bis etwa 20. Mai gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen. In den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel werde der Schädling bekämpft, teilte der Landesbetrieb am Freitag mit.

© dpa

An Land- und Bundesstraßen werde durch Spezial-Firmen das Insektizid «Foray ES» vom Boden aus eingesetzt, hieß es. Es sei ein in der Natur vorkommendes Bakterium. Für andere Insekten und für den Menschen ist es nach Angaben des Landesbetriebs nicht gefährlich. Kurzzeitig könne es zu Straßensperrungen kommen.

Die Raupen ernähren sich hauptsächlich von frisch ausgetriebenen Eichenblättern. Bei einem massiven Befall kann es bis zum Kahlfraß kommen. Beim Menschen können die Härchen allergische Reaktionen hervorrufen.

