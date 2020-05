Deutsch-Sorbisches Volkstheater sagt Spielbetrieb ab

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen hat den Spielbetrieb und auch den 25. Bautzener Theatersommer abgesagt. Es seien alle Möglichkeiten ausgelotet worden, den Spielbetrieb und den Theatersommer unter den gegebenen Umständen der Corona-Krise und unter Auflagen durchführen zu können, leider vergeblich, teilte das Theater in der Lausitz am Donnerstag mit. «Trotz der für uns schwierigen Entscheidung blicken wir optimistisch auf die neue Spielzeit», sagte Intendant Lutz Hillmann.

