Zahl neuer Corona-Infektionen gesunken

In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten neuen Corona-Infizierten zurückgegangen. Sie habe innerhalb von 24 Stunden um 28 Fälle zugenommen, einen Tag zuvor habe der Zuwachs bei 32 gelegen, von Dienstag bis Mittwoch waren es noch 40, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit (Stand: 08.00 Uhr). Im Land wurden nach den Angaben damit 3106 Fälle erfasst. Die Zahl der Toten blieb mit 156 seit Donnerstag gleich. Als genesen gelten etwa 2480 Patienten, 60 mehr als am Vortag. Derzeit werden 117 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern im Land behandelt, davon 14 intensiv-medizinisch betreut.

© dpa

Corona-Schwerpunkte in Brandenburg sind weiter die Stadt Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 619 beziehungsweise 489 Fällen. Für den Landkreis Prignitz liegt die landesweit geringste Zahl der Infektionen weiter bei 24. In Frankfurt (Oder) sind es 29.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr