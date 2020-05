Kontaktverbot in Brandenburg soll gelockert werden

Brandenburg will das Kontaktverbot in der Corona-Krise lockern. Zwei Familien sollen sich ab kommendem Samstag, 9. Mai, treffen können, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch an. Bei schlechteren Infektionszahlen drohen aber wieder Beschränkungen.

