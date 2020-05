Brot in Corona-Krise gefragt: Zeit der Hamsterkäufe vorbei

Beim Bäcker verlangen Kunden derzeit deutlich häufiger Brot als vor der Corona-Krise. Die Umsatzeinbrüche in anderen Bereichen macht das allerdings nicht wett, und das Kaufverhalten normalisiert sich wieder. «Es wird durchschnittlich mehr Brot gekauft, aber es gibt keine Hamstereffekte mehr, nicht mehr die einzelnen Kunden, die zehn Kilo kaufen, wie wir das am Anfang beobachten konnten», sagte Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Dass Betriebe in naher Zukunft dicht machen müssten, sehe er nicht. «Aber wir wissen, dass es für manche durchaus schwierig ist. Die Schließung der Bäckerei-Cafés ist nicht dauerhaft durchzuhalten, die Rücklagen werden nach und nach aufgezehrt», sagte Kamm, der auch Geschäftsführer beim Bäcker- und Konditoren Landesverband Berlin-Brandenburg ist. «Uns als Branche geht es vergleichsweise gut, wir sind glimpflich weggekommen, wenn ich an die Gastronomie und Hotellerie denke.»

Es gebe aber auch den Trend, dass die Menschen den Bäcker in ihrem Kiez während der Corona-Krise wiederentdeckten. «Die Leute kaufen wieder stärker bei sich um die Ecke ein. Man konzentriert sich auf die nächste Umgebung.» In Brandenburg komme hinzu, dass die Ausflügler fehlten, auch die Berliner, die am Wochenende mal rausgefahren seien, sagte Kamm. «Zu Ostern haben wir das in Brandenburg, aber auch in Berlin erheblich gemerkt, dass die Touristen gefehlt haben.»