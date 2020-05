Schulen öffnen für weitere Klassen

In den Brandenburger Schulen wird es trotz der Corona-Krise wieder voller: Am Montag kehrten die sechsten Klassen der Grundschulen, die neunten und zwölften Klassen der Gesamtschulen und die elften Klassen der Gymnasien zum Unterricht zurück, insgesamt 54 700 Schuler. Während Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Schulen gut vorbereitet sieht, befürchtet der Brandenburgische Pädagogen-Verband personelle Engpässe, weil Gruppen geteilt werden, und sieht weitere Risiken. Vor eineinhalb Monaten waren die Schulen geschlossen worden.

«Wir kommen uns vor wie so eine Art Operation am offenen Herzen», sagte Verbandspräsident Hartmut Stäker. Er warnte vor einer personellen Überlastung der Lehrer, wenn die Klassen in Grundschulen auf zwei Räume aufgeteilt würden und an den anderen Schulen Klassen tageweise wechselten. «Ich brauche dann doppelt so viele Lehrer, wenn ich alle unterrichten will, und doppelt so viele Räume, die ich nicht habe», sagte Stäker dem RBB-Inforadio. Die andere Hälfte der Schüler müsse noch zuhause unterrichtet werden.