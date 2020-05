Angeklagter will in Prozess um Mord an Ehefrau aussagen

Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einer dreifachen Mutter in Eberswalde hat der Ehemann für Montag (4. Mai) eine Aussage zu den Tatvorwürfen angekündigt. Dann wird das Verfahren am Landgericht Frankfurt (Oder) fortgesetzt. Dem 38 Jahre alten Mann wird Mord aus niederen Beweggründen und Heimtücke vorgeworfen. Er soll sein 30 Jahre altes Opfer am 2. August vergangenen Jahres aus Eifersucht mit bloßen Händen erwürgt haben.

© dpa

Der Anklage zufolge hatte der Mann seine Ehefrau am Tattag zur Rede stellen wollen, weil er befürchtete, sie könne sich mit einem anderen Mann treffen. Die Frau lebte zu diesem Zeitpunkt bereits von ihrem Mann getrennt. Als die Frau ihm sagte, dass ihn das nichts mehr angehe, soll er sein überraschtes Opfer auf dem Sofa zu Tode gewürgt haben. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe.