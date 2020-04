Woidke sieht Lockerungen nur für Profi-Fußball kritisch

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich kritisch zu einer baldigen Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen geäußert. «Wir haben ein Verbot des Vereinssports in ganz Deutschland», sagte Woidke am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). «Vor diesem Hintergrund (...) kann es nicht nur um den Profi-Fußball in Deutschland gehen.» Vielmehr müsse es, wenn es möglich sei, um Lockerungen im gesamten Sportbereich gehen. So sei dies in der Runde «andiskutiert» worden. Merkel hatte nach der Schaltkonferenz für den 6. Mai «sehr klare Entscheidungen» für den Sport in der Corona-Krise angekündigt.

