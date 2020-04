Woidke: Brandenburg will Spielplätze wieder öffnen

Die Spielplätze in Brandenburg sollen bald wieder geöffnet werden. Das sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz von Bund und Ländern. An den dazu notwendigen, klaren Regeln werde noch gearbeitet.

