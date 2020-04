Finanzministerin: Paket für Kommunen kommt zur Sommerpause

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat Vorstellungen zurückgewiesen, dass das Land alle finanziellen Folgen für die Kommunen in Zusammenhang mit der Corona-Krise eins zu eins ausgleichen kann. «Wir müssen uns auf Schwerpunktaufgaben konzentrieren», sagte sie am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Landtages.

In einem ersten Gedankenaustausch habe sich das Land am Dienstag mit Kommunen und Landkreisen verständigt, welche Hilfen möglich seien, erinnerte Lange. «Es geht um die kurzfristige Stabilisierung der Finanzausstattung.» Angesichts der Situation in den Betrieben werde unter anderem der Ausfall der Gewerbesteuer für die Kommunen in diesem Jahr erheblich sein. Die Steuerschätzung werde da detaillierte Anhaltspunkte geben.