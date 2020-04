Sockelbau der Garnisonkirche fertig: Baustopp gefordert

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Baustart ist bei dem umstrittenen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche der Turmsockel fertiggestellt. Bauarbeiter haben am Mittwoch die Betondecke auf dem inzwischen 17 Meter hohen Turmbau gegossen. Hinter dem prächtigen Eingangsportal in originalgetreuer Rekonstruktion soll im Inneren des Sockelbaus über zwei Etagen eine Kapelle eingerichtet werden, wie die Stiftung Garnsonkirche berichtete. Hinzu kommen ein Café, ein großer Ausstellungsraum und Seminarräume für die geplante politische Bildungsarbeit mit jungen Menschen.

Die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche zweifelte diese Kalkulation an. Als Gesamtkosten gebe die Stiftung seit zehn Jahren unverändert rund 40 Millionen Euro an - realistisch seien auch wegen gestiegener Baukosten inzwischen aber eher 55 Millionen Euro, erklärte die Initiative am Mittwoch in einer Mitteilung. «Angesichts der chronisch geringen Spendenbereitschaft ist es kaum vorstellbar, dass die Finanzierungslücke, egal wie groß sie nun sein mag, mit Spendengeldern gestopft wird», hieß es in der Mitteilung. «Die Fertigstellung des Turmsockels wäre ein passender Anlass, um ernsthaft die Frage zuzulassen, ob der kostspielige Aufsatz ohne nennenswerte Nutzfläche, dafür mit großem gesellschaftspolitischen Ballast, wirklich sein muss.»