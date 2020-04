CDU-Fraktion: Tegel darf nicht vor BER-Öffnung schließen

Bis zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER muss der Flughafen Tegel nach Überzeugung der Berliner CDU-Fraktion in Betrieb bleiben. «Die Erreichbarkeit Berlins auf dem Luftweg muss in jedem Fall sichergestellt sein», erklärten der verkehrspolitische Sprecher, Oliver Friederici, und der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Gräff, am Mittwoch. «Die Schließung Tegels ist für uns weder verkehrspolitisch noch wirtschaftlich vorstellbar, solange der BER nicht eröffnet und seine betriebliche Zuverlässigkeit nachgewiesen ist.»

Angesichts der enormen Summen, die am BER verbaut worden seien, erscheinen die Berechnungen der Flughafengesellschaft für Tegel den beiden CDU-Abgeordneten wenig überzeugend. Hinzu komme, dass auch in Tegel während der Corona-Krise die Kosten durch Kurzarbeit gesenkt würden. «Wir sehen, dass der Luftverkehr in den letzten Tagen zugenommen hat und spätestens im Mai weiter ansteigen wird», so die beiden Politiker. «Inwieweit diese Last von Schönfeld übernommen werden kann, ist völlig unklar. Angesichts dieser Entwicklung muss Berlin Tegel offenhalten.»

Nach dem Willen der Betreibergesellschaft soll Tegel vorübergehend vom Netz gehen. Der Aufsichtsrat stimmte am Mittwoch dafür, für den Flughafen einen Antrag auf temporäre Befreiung von der Betriebspflicht bei der Luftfahrtbehörde zu stellen.

Am Mittwochnachmittag beraten Vertreter des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg in einer Gesellschafterversammlung darüber. Ende März hatte der Bund die Pläne für eine sofortige Schließung gestoppt. Nach Angaben des Verkehrsministeriums vom Dienstag soll die Lage nun erneut bewertet werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist für eine vorübergehende Schließung. Die Fluggesellschaften haben sich am Wochenende dafür ausgesprochen, Tegel am Netz zu lassen.