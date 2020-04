Brandenburg bildet Schlusslicht in Sachen Ärzteversorgung

Brandenburg liegt bei der Ärzteversorgung deutschlandweit auf dem letzten Platz. Rund 188 niedergelassene Ärzten und Psychotherapeuten versorgen im Schnitt 100 000 Einwohner, wie aus Daten des Bundesarztregisters (Stand Ende 2019) hervorgeht, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat - und damit so wenige wie nirgendwo sonst in der Bundesrepublik.

Auch in den vergangenen beiden Jahren bildete Brandenburg bereits das Schlusslicht. Die Situation hat sich seither immerhin leicht verbessert: 2017 gab es nur 183 Ärzte pro 100 000 Einwohner, 2018 schon 186. Das Arztnetz ist den Zahlen nach in fast allen Bundesländern im Vergleich zu 2018 dichter geworden. Am meisten Ärzte und Psychotherapeuten pro 100 000 Einwohner haben weiterhin die Stadtstaaten Bremen (301,1) Hamburg (292,9) und Berlin (283,7).