Landtags-Sondersitzung: AfD fordert Corona-Sonderausschuss

Auf Antrag der oppositionellen AfD kommt der Brandenburger Landtag heute zu einer Sondersitzung zusammen. Die AfD will in dieser Plenarsitzung einen Sonderausschuss beantragen, in dem die Diskussionen über alle Themen der Corona-Krise gebündelt werden sollen.

Erste Aufgabe des Sonderausschusses solle eine Expertenanhörung zu der Frage sein, welche Beschränkungen des Wirtschaftslebens in der Corona-Krise wirklich berechtigt seien, hatte der AfD-Abgeordnete Hans-Christoph Berndt erklärt: «Oder mit welchen viel mutigeren Schritten wir - unser Auffassung nach - zur Normalität zurückkehren sollten.»

Die Sprecher aller übrigen Fraktionen im Landtag hatten allerdings bereits im Vorfeld erklärt, dass sie die Einsetzung des Sonderausschusses ablehnten. Die AfD-Fraktion verfügt nicht über die notwendige Mehrheit im Landtag, um dies durchzusetzen.